Arıza nedeniyle elektrik direğine çıktı, 8 metreden beton zemine düştü

İZMİR'in Konak ilçesinde, arıza nedeniyle elektrik direğine tırmandığı ileri sürülen Ali B. (47), yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Ali B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1241/1 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali B., elektrik arızasını gidermek için sokak üzerindeki elektrik direğine tırmandı. Dengesini kaybeden Ali B., yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ali B., yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.