  • BIST 1.464
  • Altın 498,223
  • Dolar 8,3433
  • Euro 10,1104
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 22 °C
» »

Arızalanan otomobili halatla ters çekti

Arızalanan otomobili halatla ters çekti
Bursa'da, bagaj kısmından iple bağlanan otomobil, bir başka otomobil tarafından ters şekilde çekildi. Tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’nde meydana geldi. 16 K 7611 plakalı otomobil, arızalandı. Bunun üzerine araç sahibi, arkadaşından yardım istedi. Arızalanan araç, bagaj kısmından halatla bağlanarak, 16 FG 158 plakalı otomobille ters şekilde çekildi. Otomobilin ters şekilde ilerlediğini görenler, şaşkınlık yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Tehlikeli yolculuk, izleyenler tarafından tepki topladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Rüzgar türbini gövdesi yüklü TIR'ın dönüşü için yoğun çaba
Rüzgar türbini gövdesi yüklü TIR'ın dönüşü için yoğun çaba
Arızalanan otomobili halatla ters çekti
Arızalanan otomobili halatla ters çekti
Büşra ve Suzan öğretmenlerin hayatını kaybettiği kaza kamerada 
Büşra ve Suzan öğretmenlerin hayatını kaybettiği kaza kamerada 
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da askeri yetkililerle bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da askeri yetkililerle bir araya geldi
TGC'nin başarı ödülleri sahiplerine verildi
TGC'nin başarı ödülleri sahiplerine verildi
Kadın çalışanın kafasına silah dayayan müdür şaka yapmış
Kadın çalışanın kafasına silah dayayan müdür şaka yapmış
Son Eklenen Videolar
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı
Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi  
Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi  
THY, taraftarların kalplerini A Milli Takım ile buluşturuyor
THY, taraftarların kalplerini A Milli Takım ile buluşturuyor
Köpeği ezip yoluna devam etti
Köpeği ezip yoluna devam etti
Kozan’da şiddetli yağış! Tarlalarda balık tuttular
Kozan’da şiddetli yağış! Tarlalarda balık tuttular
İşlek caddede yola yatan kadın, hayatını ve trafiği tehlikeye düşürdü
İşlek caddede yola yatan kadın, hayatını ve trafiği tehlikeye düşürdü
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti