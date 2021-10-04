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Arızalı Asansör Tepki Çekiyor

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi D Blok’ta onarım yapılmasına rağmen sık sık arızalanan asansör BELMEK kursuna gelen kadın kursiyerlere zor anlar yaşatıyor.
Arızalı Asansör Tepki Çekiyor

Kadınlar, asansörün sürekli arızalandığını vurgulayarak, belediyeden kesin çözüm istiyor.

Keçiören’de yer alan Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde asansör krizi bir türlü çözülemiyor. D Blok’ta yer alan asansörün sürekli arıza vermesi, BELMEK kurusuna gelen kadın kursiyerlere zor anlar yaşatıyor. Kursiyerler Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan asansörü yenileme talimatı vermesini isteyerek, kesin çözüm talep ediyor.

ONARIM YAPILIYOR, YİNE ARIZALANIYOR

Konu hakkında gazetemize bilgi veren kursiyerler, asansörün sürekli arızalandığını, onarım yapılmasına rağmen arızanın sık sık tekrarlandığını belirtiyor. Üçüncü kattaki BELMEK kursuna katılabilmek için merdivenleri kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, asansörün bir an önce yenilenmesini istiyor.

“YENİLENSİN”

Arızalanan asansörün sürekli bakıma girdiğini söyleyen bir kursiyer, “Asansör sürekli yapılıyor ama yeniden arızalanıyor. Bu asansörün değiştirilmesini istiyoruz. Birçok kursiyer merdiven kullanmak zorunda kalıyor. Özellikle engelli vatandaşlar ile sağlık sorunu olan vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan asansörün komple değiştirilmesi talimatını vermesini istiyoruz” diyor.

Cengiz TOKSARI/İLKSAYFA

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