  • BIST 1.438,720
  • Altın 485,92
  • Dolar 8,4380
  • Euro 9,9500
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Arjantin halkı parlamento ön seçimleri için sandık başında

Arjantin'de halk, 14 Kasım'da düzenlenecek parlamento seçimlerinde yarışacak 127 milletvekili adayı ile 24 senatör adayını belirleyen ön seçimler için sandık başına gitti.
Arjantin halkı parlamento ön seçimleri için sandık başında

Genel ve parlamento seçimleri öncesinde adayların resmileşmesi amacıyla düzenlenen PASO adı verilen ön seçimler için Arjantin saatiyle 08.00'da başlayan oy verme işlemi 18.00'a kadar sürecek.

Kayıtlı 34 milyondan fazla seçmen, kurulan 100 binden fazla sandıkta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında oy kullanmaya başladı.

Bu seçimlerle halk, Temsilciler Meclisinin 257 üyesinden 127'si ile Senatonun 72 üyesinden 24'ünün seçileceği, 14 Kasım 2021'de düzenlenecek parlamento seçimlerinde yarışacak adayları belirleyecek.

Adayların, parlamento seçimlerine katılabilmesi için mensubu olduğu siyasi ittifakın en az yüzde 1,5 geçerli oy alması gerekiyor. Bu oranın altında oy alan grupların adayları, 14 Kasım'daki seçimlerde aday olamayacak.

Arjantin'de açılımı "birincil, açık, eşzamanlı ve zorunlu seçimler" olan PASO seçimleri, 2009'dan bu yana her seçim öncesinde yapılıyor.

PASO, her ne kadar adayları belirlemek amacıyla yapılsa da bu seçimler siyasi taraflara, halkın sandıkta göstereceği siyasi eğilimi önceden tahmin etme fırsatı sunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönüllüler leylekler için nöbette12 Eylül 2021 Pazar 12:52
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Her darbe, millet düşmanlığıdır12 Eylül 2021 Pazar 12:43
  • Babasının ihtiyaçtan sattığı traktörü 35 yıl sonra geri aldı12 Eylül 2021 Pazar 12:39
  • MSB: Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirildi12 Eylül 2021 Pazar 12:36
  • Bakan Kasapoğlu'ndan Ayancık’a ziyaret12 Eylül 2021 Pazar 12:35
  • Çavuşoğlu: Mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var12 Eylül 2021 Pazar 12:32
  • California'da orman yangını otoyola sıçradı12 Eylül 2021 Pazar 11:24
  • Son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustosu yaşandı12 Eylül 2021 Pazar 11:17
  • Titreyengöl'e giren Rus turist zor çıkarıldı12 Eylül 2021 Pazar 11:11
  • Yaman Rüzgar, yüzmede rekor üstüne rekor kırdı12 Eylül 2021 Pazar 10:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti