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Arjantin'de ayrıcalıklı Kovid-19 aşı uygulaması hükümet karşıtı gösterilere neden oldu

Arjantin'in çeşitli şehirlerinde, hükümete yakın bazı kişilere iltimaslı bir şekilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanması nedeniyle hükümet karşıtı gösteriler yapıldı.
Arjantin'de ayrıcalıklı Kovid-19 aşı uygulaması hükümet karşıtı gösterilere neden oldu

Muhalefetin çağrısıyla başkent Buenos Aires'te binlerce kişi devlet başkanlığı binası Casa Rosada'nın önünde bulunan Mayıs Meydanı'nda toplanarak 19 Şubat'ta ortaya çıkan ve eski sağlık bakanının istifasına yol açan ayrıcalıklı aşı skandalını protesto etti.

Göstericiler, Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümeti karşıtı slogan attı ve Casa Rosada'nın demir parmaklıklarına hükümet karşıtı dövizlerle siyah kurdeleler astı.

Bazı göstericiler de protestoya arabalarıyla katılarak korna çalma eylemi yaptı.

Gösteriler, ülkenin Cordoba, Mar del Plata ve Mendoza gibi şehirlerinde de düzenlendi.

Arjantin'de ayrıcalıklı aşı skandalı
Hükümete yakınlığıyla bilinen ünlü gazeteci Horacio Vertbisky'nin, katıldığı bir radyo programında, arkadaşı olan eski Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia aracılığıyla, Sağlık Bakanlığında kendisine Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurması ülke gündemine oturmuştu.

Garcia'nın istifasına yol açan aşı skandalında aralarında eski Devlet Başkanı Eduardo Duhalde, bazı siyasiler ve hükümete yakın kişilerin bulunduğu 70 kişiye aşı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

İltimaslı bir şekilde Kovid-19 aşısı yapılması skandalı Arjantin'in yanı sıra Peru ve Ekvador'da da ortaya çıkmış ve bu ülkelerin sağlık bakanları istifa etmişti.

Arjantin'de 29 Aralık 2020'de başlayan, sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, öğretmenler ve risk grubuna giren yaşlıların öncelik verildiği aşılama planı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkeye şu ana kadar Sputnik V aşısından 1 milyon 240 bin doz, Hindistan'da üretilen Covishield aşısından 580 bin doz, Çin'de üretilen Sinopharm aşısından da 1 milyon doz getirilmişti.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de yaklaşık 52 bin kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 2 milyondan fazla kişide görüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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