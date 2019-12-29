  • BIST 113.684
  • Altın 289,393
  • Dolar 5,9525
  • Euro 6,6449
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -2 °C
»

Arjantin'de milletvekillerine 180 gün maaş verilmeyecek

Ekonomik acil durum ilan eden Arjantin, milletvekillerinin maaşlarını 180 gün süresince dondurdu.
Arjantin'de milletvekillerine 180 gün maaş verilmeyecek

IMF’ye 57 milyar dolar borcu olan Arjantin, derin bir ekonomik ve sosyal krizle baş ediyor.

Eski devlet başkanı Mauricio Macri hükümetindeki Arjantin, ekonomik açıdan batmanın eşiğine gelmişti. Ülkenin yeni başkanı Alberto Fernandez, 2015'ten bu yana ülke dış borcunun şiştiğini duyurmuştu.

YENİ YILA EKONOMİK TEDBİR

Ülke, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durgunluktan kurtulması için çeşitli önlemler almaya başladı.

MİLLETVEKİLLERİNİN MAAŞI DONDURULACAK

Arjantin Kongresi'nin iki odası, milletvekillerin maaşlarını 180 gün dondurma kararı aldı. Parlamento bir haftadan daha kısa bir süre önce oy birliği ile ekonomik acil durum ilan etmiş ve maaşlarının dondurulmasına lehine oy kullanılmıştı. Temsilciler Meclisi tarafından düzenlenen kararın açıklamasında, “Milletvekilleri ve senatörlerin görev aldığı şerefli Millet Senatosu’nun üst düzey yetkililerinin aylık ücretleri 180 gün askıya alındı” denildi.

"HALKIN TEMSİLCİLERİNİN ÇABA GÖSTERMESİ GEREKİR"

Kararda ayrıca, "Halkın temsilcilerinin bir bütün olarak toplumun ekonomisinin düzelmesi için gösterdikleri çabaları paylaşmaları gerekir. Dayanışma etiğinin rehberliğinde ve gerçekle tutarlı kamu politikalarını teşvik etmek için bu karar alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyayı sarsan saldırı: En az 50 ölü28 Aralık 2019 Cumartesi 10:38
  • Volkswagen elektrikli araç üretme hedefini erkene çekti28 Aralık 2019 Cumartesi 10:38
  • Ankara'da öldürdü Eskişehir'de yakalandı28 Aralık 2019 Cumartesi 09:52
  • Zemin katta çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi28 Aralık 2019 Cumartesi 09:44
  • Kerkük'teki askeri üsse saldırı: Ölü ve yaralılar var28 Aralık 2019 Cumartesi 09:32
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; 180 milyar dolara ulaştı28 Aralık 2019 Cumartesi 09:20
  • TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açılıyor28 Aralık 2019 Cumartesi 07:43
  • İstanbul'a kar yağdı!28 Aralık 2019 Cumartesi 07:35
  • Fatih'te dehşet!28 Aralık 2019 Cumartesi 07:34
  • Ankara Kızılay'da otobüs yandı28 Aralık 2019 Cumartesi 07:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti