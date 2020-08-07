Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Mastropietro: Türkiye çok iyi bir sağlık sistemine sahip

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Mastropietro, dünyayı uzun zamandır etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla ilgili "Türk hükümeti, salgından etkilenen birçok ülkeye tıbbi malzemeler gönderdi. Türkiye çok iyi bir sağlık sistemine sahip." dedi.

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri altında yaşadığı tecrübeleri ve Kovid-19 salgını sürecinde Arjantin ile Türkiye'nin pandemiyle mücadelesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Virüsün ülkede etkisini artırmasının ardından 3 ay boyunca evde kalmanın yanı sıra gerekmedikçe ofise gitmediğini belirten Mastropietro, yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi.

Rutin işlerinin yanında müzik dinlediğini, film izlediğini, Türkçe öğrenmeye çalıştığını anlatan Mastropietro, Ankara'da arkadaşlarıyla yüz yüze dışarıya çıkamamanın eksikliğini yaşadığını dile getirdi.

"Arjantin, ilk andan itibaren yurt dışındaki vatandaşlarının yardımına koştu"

Mastropietro, ülkesinin salgının başlangıcından bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinde yardıma muhtaç vatandaşlarını yalnız bırakmadığını vurgulayarak, "Arjantin hükümeti, yurt dışında kalan vatandaşlarının vatana geri dönüş çalışmaları kapsamında çeşitli hava yolları şirketleriyle iş birliği yaparak, vatandaşlarının yurda geri dönüşü için anlaşmalar yaptı. Bu ülkelerde kalmak zorunda olan ihtiyaç sahibi Arjantinlilere de ekonomik yardım programı oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Arjantin ve Türkiye'nin Güney Amerika'da mahsur kalan kişilere yardımcı olmak için yaptığı iş birliğine işaret eden Mastropietro, "Mayıs başlarında Latin Amerika ülkelerine mensup bazı kişiler mahsur kaldı. İki ülke ortaklaşa olarak Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla insani uçuşlar gerçekleştirdi, vatandaşların ülkelerine geri dönmesi için büyük çaba harcadı." diye konuştu.

"Arjantin, virüs tedbirlerini erkenden hayata geçirdi"

Mastropietro, ülkesinin Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilk vakalar tespit edilir edilmez katı önlemleri derhal hayata geçirdiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Arjantin, martın ortalarında katı karantina önlemlerini hayata geçirdi. Halkın ihtiyacı olan en temel faaliyetleri aksatmadan sağlık hizmetlerini güçlendirerek zamandan tasarruf sağladı. Hedef, virüsün zirve noktasına ulaştığında pandemiye karşı mümkün olan en iyi koşullarda mücadele etmektir. Vaka ve ölümler, mart ve nisanda düşük kaldı. Haliyle kısıtlamalar esnetilmeye başlandı."

"Vakaların büyük çoğunluğu Buenos Aires şehrinde"

Bazı kentlerde neredeyse hiç vaka bildirilmediğini, dolayısıyla oralarda ekonominin yeniden aktif hale getirildiğini belirten Mastropietro, "Vakaların çoğunluğu Buenos Aires şehrinde ve eyaletinde ortaya çıktı. Söz konusu bu iki bölgede sıkı önlemler hayata geçiriliyor. Haziranda vaka sayısı, bu bölgelerimizde daha hızlı artmaya başladı." dedi.

Mastropietro, devletin sağlık önlemlerine ek olarak ilk andan itibaren hayatın sürdürülmesine öncelik verdiğine dikkati çekerek, "Hükümet, virüsten ciddi olarak etkilenen kesimlere ve şirketlere yardım etmek ve pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak için bir dizi ekonomik önlemler aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Mastopietro, bazı ülkelerden çeşitli tıbbi malzemeler, sağlık personeli için özel kıyafetler, eldivenler başta olmak üzere destek aldıklarını söyledi.

“Türkiye, çok iyi bir sağlık sistemine sahip”

Salgınla mücadele kapsamında en büyük bağışın Çin'den geldiğini vurgulayan Mastropietro, bu ülkeden 25'ten fazla kargo uçuşunun gerçekleştiğini aktardı.

Mastropietro, virüsle mücadeleyi "eşi görülmemiş bir durum" şeklinde ifade ederek, insanlığın büyük bir sınavdan geçtiğini, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin çok iyi bir sağlık sistemine sahip olduğunun altını çizen Mastropietro, şunları kaydetti:

"Türkiye, salgın sürecinde hiçbir zaman doygunluğa ulaşmadı. Son zamanlarda yeni hastaneler açtı. Bunun yanında aşı dahil bilimsel araştırmalar için ciddi kaynaklar ayırıyor. Yerli solunum cihazlarının geliştirilmesi ve üretilmesi, pandemiyle mücadele etmek için tıbbi malzemelerin üretimine de katkıda bulunuyor. Türk hükümeti, salgından etkilenen birçok ülkeye tıbbi malzemeler gönderdi. Türkiye çok iyi bir sağlık sistemine sahip."