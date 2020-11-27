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Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona toprağa verildi.
Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona toprağa verildi.

Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığında, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Başkent Buenos Aires'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Bella Vista Mezarlığına hayranlarının oluşturduğu uzun bir konvoy ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Maradona'nın naaşı anne ve babasının yanına defnedildi.

30 Ekim'de 60'ıncı doğum gününü kutlayan Maradona, 25 Kasım'da Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentindeki evinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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