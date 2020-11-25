  • BIST 1.325
  • Altın 461,005
  • Dolar 7,9493
  • Euro 9,4663
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Arjantinli eski futbolcu Maradona hayatını kaybetti

Efsane futbolcu Diego Maradona, 60 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Arjantinli eski futbolcu Maradona hayatını kaybetti

Maradona'nın hayatı

1986 Dünya Kupası'nda 'Tanrı'nın eli' efsanesi nasıl oldu?

1986 Dünya Kupası, Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın yıldızlaştığı kupa olarak tarihe geçti.

Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynayan Maradona, 7 maçta attığı 5 golle, takımının en golcü futbolcusu olarak da dikkati çekti.

Meksika'daki Dünya Kupası'na damgasını vuran olay Maradona'nın, İngiltere'ye eliyle attığı goldü.

Arjantin ile İngiltere arasında oynanan ve Güney Amerika temsilcisinin 2-1 kazandığı maçta, Maradona takımının 2 golüne de imza attı.

Maradona, Azteca Stadı'nda 114 bin 580 kişinin izlediği maçta İngiliz kaleci Shilton'ı eliyle attığı golle mağlup ederken, Tunuslu hakem Ali Bennaceur orta sahayı gösterdi. İngiliz futbolcuların itirazlarına rağmen hakemin kararı değişmezken, Maradona, daha sonra verdiği röportajda bu gol için "Tanrı'nın eli" ifadesini kullandı.

Arjantinli futbolcunun aynı maçta orta sahadan aldığı topla İngilizleri çalımlayıp attığı gol de kupa tarihinin en güzel golleri arasında gösterildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya, Irak’ın silah ihtiyacını karşılamak istiyor25 Kasım 2020 Çarşamba 16:25
  • Sinop açıklarındaki hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor25 Kasım 2020 Çarşamba 16:06
  • Pınar Gültekin'in babası: Hiç kimse Pınar gibi öldürülmesin25 Kasım 2020 Çarşamba 16:05
  • Emlakçıların kanlı hesaplaşması: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti25 Kasım 2020 Çarşamba 16:03
  • MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimler devam ediyor25 Kasım 2020 Çarşamba 15:51
  • İçişleri Bakanlığından kadına şiddetin önlenmesi için yeni yılda iki yeni adım25 Kasım 2020 Çarşamba 15:51
  • Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili sevindirici haber25 Kasım 2020 Çarşamba 15:34
  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD ile sorunların çözümü çok kolay25 Kasım 2020 Çarşamba 15:33
  • Etiyopya'dan uluslararası topluma 'içişlerimize karışmayın' çağrısı25 Kasım 2020 Çarşamba 15:32
  • Suriyeli ailenin 450 gram doğan bebeği hayata tutundu25 Kasım 2020 Çarşamba 15:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti