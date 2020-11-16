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Arjantinli oyuncu Mascherano futbolu bıraktı

Arjantin ekiplerinden Estudiantes'te forma giyen Javier Mascherano, yeşil sahalara veda etti.
Arjantinli oyuncu Mascherano futbolu bıraktı

36 yaşındaki Arjantinli, kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 17 yıllık aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Futbol hayatı boyunca en iyi performansı göstermeye çalıştığını belirten Mascherano, "Salgın sonrası tekrar bir kıvılcım hissedeceğimi düşündüm ancak gerçek şu ki olmadı. Artık kenara çekilip bu yarışı bitirmenin vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Kariyerine ülkesinin River Plate takımında başlayan Mascherano, Corinthians, West Ham United, Liverpool, Barcelona ve Hebei China Fortune takımlarıda forma giydi.

Barcelona ile 5 La Liga ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mascherano, oynadığı kulüplerde 555 maça çıktı ve 4 gol attı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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