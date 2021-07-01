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Arjantinli yıldız futbolcu Messi serbest oyuncu statüsünde

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, profesyonel kariyeri boyunca formasını giydiği İspanya temsilcisi Barcelona ile kontrat süresinin dolmasının ardından serbest oyuncu konumuna geldi.
Arjantinli yıldız futbolcu Messi serbest oyuncu statüsünde

Şu sıralar Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika turnuvasında milli takım kampında bulunan 34 yaşındaki Arjantinli futbolcunun, Barcelona'yla sözleşme yenileyip yenilemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Geçen yıl takımdan ayrılmak istediğini belirtmesine rağmen Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu'nun onay vermemesi nedeniyle takımda kalan yıldız oyuncunun, bu sezon yapacağı seçim ise futbolseverlerce merakla bekleniyor.

Barcelona'nın mevcut başkanı Joan Laporta ise Arjantinli oyuncuyla sözleşme yenilenmesi konusunda sıkıntı yaşanmayacağına inandığını birçok kez dile getirdi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, önceki 4 sezonda 492 milyon sterlin kazandığı öne sürülen Messi'yle Barcelona'nın yeniden sözleşme imzalaması, bu kez daha zorlu olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelirlerinde büyük azalma yaşayan Katalan temsilcisinin brüt borcunun 857 milyon sterline yükseldiği ve Messi'nin yeni kontratında maaş indirimine gidilmesinin beklendiği belirtiliyor.

Barcelona tarihinin en başarılı futbolcusu olarak değerlendirilen Messi, Katalan temsilcisinde 778 karşılaşmada 672 gole imza attı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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