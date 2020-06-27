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Arjen Robben futbola geri dönüyor!

Geçen sezon emekli olduğunu açıklayan Hollandalı efsane Arjen Robben, altyapısında yetiştiği Groningen ile futbola geri döndüğünü açıkladı.
Arjen Robben futbola geri dönüyor!

Groningen'in duyurduğu transfer için konuşan Robben, "Kulübün son dönemdeki krizden geçmesi için kendim de çeşitli kampanyalara katıldım. Ve Groningen için daha fazla ne yapabileceğimi düşündüm. Son haftalarda kulüpten birçok insanla görüştüm ve en çok da taraftarımızın sözlerini dinledim; Arjen kalbini takip et! Groningen'e futbolcu olarak dönmeye karar verdim. Bunun işe yarayıp yaramayacağını henüz bilmiyorum. Bildiğim şey kulübe bağlılığım. Tekrar Groningen formasıyla oynamak benim hayalim" ifadelerini kullandı.

Robben ve Groningen yönetimi yarın yapacağı basın toplantısıyla resmi imza töreni düzenleyecek.

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