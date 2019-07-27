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Arka arkaya iki depremle sarsıldılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Filipinler'de 5,4 ve 6,4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Deprem sonucunda, 8 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi de yaralandı.
Arka arkaya iki depremle sarsıldılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Deprem, Filipinler'in kuzeyinde bulunan Batanes şehrinde yerel saatle 04.16 ve 7.38’de meydana geldi. İlk depremin 5,4 büyüklüğünde, ikinci depremin ise 6,4 büyüklüğünde meydana geldiği kaydedildi. Depremde, 8 kişinin hayatını kaybettiği; 60 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Birçok eski yapının ve binanın yıkıldığı depremde, Batanes şehrinin önemli yapılarından olan Ityabat Kilise!si de yıkıldı. Yetkililer, vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyarırken, şehrin meydanlarında toplanmalarını tavsiye etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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