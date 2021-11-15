  • BIST 1.702,490
  • Altın 603,39
  • Dolar 10,0577
  • Euro 11,4627
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan genç öldü

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde alkol alan bir grup arkadaş arasında çıkan kavgada, kalbinden bıçaklanan A.Ç. (23) hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı G.T. (22) ise tutuklandı.
Arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan genç öldü

Olay dün saat 22.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Rıhtım Caddesi kıyısında bulunan bir teknede meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile yaşanan arbede sırasında A.Ç. kalbinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri A.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise teknede bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. A.Ç.’nin cansız bedeni, Alanya Belediye Morguna kaldırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE ZANLI BELİRLENDİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kamera görüntüsü incelemelerinde, A.Ç.’yi kalbinden bıçaklayan kişinin G.T. olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda kullanılan bıçak ise dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sultangazi'de çıkan yangında kundaklama şüphesi14 Kasım 2021 Pazar 20:51
  • Roma dönemine ait lahit ile yakalanan 3 kişiye gözaltı13 Kasım 2021 Cumartesi 20:04
  • İmranlı'da terör örgütü PKK'ya ait 4 sığınak bulundu13 Kasım 2021 Cumartesi 20:02
  • Polisin şehit edildiği olayın şüphelisi: Hasımlarım sandım13 Kasım 2021 Cumartesi 19:07
  • Elazığ'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı13 Kasım 2021 Cumartesi 15:19
  • Şehit ettiği polis memurunun silahını da alıp kaçmış12 Kasım 2021 Cuma 23:25
  • İstediği ilacı yazmayan aile hekimine saldırdı; o anlar kamerada12 Kasım 2021 Cuma 23:24
  • Otomobilin paspasının altında 127 adet tarihi eser ele geçirildi12 Kasım 2021 Cuma 21:30
  • Kırıkkale'de 'Bi Hareketine Bakar Hayat' denetimi12 Kasım 2021 Cuma 19:39
  • Arnavutköy'de 'Bi Hareketine Bakar Hayat' denetimi12 Kasım 2021 Cuma 19:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti