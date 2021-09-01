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Arkadaşının HES kodu ile bilet alan temaslı yolcu, denetimde yakalandı

KIRIKKALE'de, şehirler arası otobüsle seyhat eden Öykü Umay Kırmızı (19), polis ekiplerinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıktı.
Arkadaşının HES kodu ile bilet alan temaslı yolcu, denetimde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent çıkışında şehirler arası otobüslere denetim yaptı. Durdurulan otobüslerde sürücüler ile yolcuların HES kodu sorgulamaları yapıldı. Kırşehir'den Ankara’ya gittiği öğrenilen Öykü Umay Kırmızı'nın HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldığı belirlendi. HES uygulamasında temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği anlaşılan Kırmızı'yı 4 bin 50 TL para cezası keserek karantinaya gönderen ekipler, otobüs firmasına da 4 bin 50 TL ceza uyguladı.

Kırmızı'nın, otobüs biletini almak için arkadaşının HES kodunu kullandığı tespit edildi.

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