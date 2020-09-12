Arkadaşının iş yerinde terasa çıkıp, tabancayla intihara kalkıştı

ANTALYA'da M.Ö. (45), arkadaşını ziyarete geldiği iş yerinin terasına çıkıp, tabancayla intihara kalkıştı. Kendisini ikna etmeye çalışan polise de doğrultuğu tabancayı daha sonra aşağı atan M.Ö., güçlükle gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö., bir arkadaşının iş yerine ziyarete geldi. Burada arkadaşıyla bir süre çay içen M.Ö. daha sonra iş yerinin bulunduğu binanın terasına çıkarak yanındaki tabancayı başına dayadı. Durumu gören arkadaşı ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler M.Ö.'nün silahlı olması nedeniyle çelik yeleklerini giydi.

Zaman zaman elindeki tabancayı sallayan, daha sonra binanın merdiven boşluğuna inerek, cama çıkan M.Ö. çevredekilere bağırdı. Polis, çevrede meraklı gözlerle olayı izleyen kalabalığı uzaklaştırdı. Polisin konuşmak için yanına çıktığı M.Ö., elindeki tabancayı bir süre konuştuğu polise doğrulttu. Bunun üzerine polis M.Ö.'nün yanından ayrıldı. M.Ö. bir süre sonra elindeki tabancayı camdan aşağı doğru attı. Polis ekipleri yerdeki tabancayı aldı. Ekiplerin yukarı çıktığı M.Ö., gözaltına alınmamak için ekiplere direndi. Güçlükle gözaltına alınan M.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.