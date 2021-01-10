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Arkadaşlarına çarpan taksiciyi bıçakladıktan sonra aracı alıp kaçtılar

İzmir'in Buca ilçesinde taksinin arkadaşına çarptığını ileri süren A.U., taksi şoförü Haluk Akbulut'u (35) bıçakladıktan sonra aracı alıp arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı. A.U. ve arkadaşları kovalamaca sonucu hastane bahçesinde yakalandı.
Arkadaşlarına çarpan taksiciyi bıçakladıktan sonra aracı alıp kaçtılar

Olay, saat 01.30 sıralarında Gediz Mahallesi 682 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokakta yürüyen 5 arkadaş içerisinden E.K.'ya, Haluk Akbulut yönetmindeki 35 T 5994 plakalı taksi çarptı. Kazanın ardından, taksi şoförü ve grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.U., taksi şoförü Akbulut 'u iki bıçak darbesi ile yaraladıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte taksiyi alarak olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akbulut, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE YAKALANDILAR

Polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yetkililerine ulaşan ekipler, araç takip sisteminden taksinin gittiği güzergahı tespit etti. Taksinin kaçış güzergahını kapatan ekipler, şüphelileri Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakaladı. Polis ekipleri tarafından araçta yakalanan A.U. ile 2'si kadın 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri de taksi içerisinde çalışma yaptı. Taksimetrenin 315 lira tutarında açık vaziyette olduğu öğrenildi.

Öte yandan, taksinin çarptığı ileri sürülen E.K. ise SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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