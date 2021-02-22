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Arkadaşlarını tabancayla öldürdüler, işkenceyle de husumetlisine üstlendirmeye çalıştılar

Adana’da husumetlisi Taner Ç.'nin (26) evinin önünde tabancayla öldürülmüş halde bulunan Muzaffer Oğan’ın (26), arkadaşlarının yanlışlıkla ateş alan silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 
Arkadaşlarını tabancayla öldürdüler, işkenceyle de husumetlisine üstlendirmeye çalıştılar

Olay, 17 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Muzaffer Oğan, husumetli olduğu Taner Ç.’nin evinin önünde tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Bürü Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Oğan’ın önce darbedildiğini ardından da tabancayla vurulduğunu tespit eden polis, Taner Ç. ile Oğan’ın arkadaşı Ahmet A. arasında daha önceden mahalledeki güç mücadelesi nedeniyle husumet olduğu bilgisine ulaştı. Olay günü ise Ahmet A. ile Taner Ç.’nin telefonla konuşup küfürleştikleri öne sürüldü. Bunun üzerine Ahmet A.’nın, yanına kardeşi Erdal A., arkadaşları Muzaffer Oğan ile Fikret A.’yı alıp, söz konusu adrese baskına gittikleri, kapıyı kırarak girdikleri evde Taner Ç. ile yanındaki arkadaşı Cumali Y.’yi (32) darbettikleri belirlendi. Bu sırada üst katta bulunan ve kavga seslerini duyunca aşağı inen Bahri (39), kardeşleri İsmail (35) ile Volkan A.'nın (32) da kavgayı ayırmak istediği, yaşanan arbedede şüphelilerden birinin tabancasının yanlışlıkla ateş alması sonucu Oğan'ın karnından yaralandığı tespit edildi.

CESEDİ SÜRÜKLEYİP DIŞARI ÇIKARMIŞLAR

Şüpheliler Ahmet A., Erdal A. ile Fikret A., yaralanan arkadaşları Oğan’ı bırakıp Taner Ç.’yi yanlarına alarak olay yerinden kaçtı. Oğan’ın hayatını kaybettiğini gören Bahri, İsmail ve Volkan A.’nın ise cesedi sürükleyerek kapının önüne bıraktığı ve sağlık ekiplerine haber verdiği, yapılan kontrolde Oğan'ın hayatını kaybettiğini belirlediği öğrenildi.

İŞKENCEYLE CİNAYETİ ÜSTLENDİRDİLER

Öte yandan şüpheliler, Taner Ç.’yi Ahmet A.’nın iş yerine götürüp darbetmeye devam etti. Taner Ç.’nin yüzüne ve başına tabancanın kabzasıyla vurup, işkence yapan şüphelilerden Ahmet A.’nın, “Polise gidip, Muzafferi öldürdüğünü söyleyeceksin. Yoksa seni burada öldürürüz” dediği öne sürüldü. Bu tehdit üzerine de Taner Ç.’nin suçu üstlenmeyi kabul ettiği öğrenildi. Şüpheliler, Taner Ç.’yi boş bir araziye götürüp, Oğan’ın ölümüne neden olan tabancayla bir el ateş ettirdikleri ve elinde barut izi kalmasını sağladıkları belirlendi. Daha sonra da Ahmet A.’nın, Taner Ç. ile birlikte evine dönüp polisi arayarak teslim olduğu bildirildi.

ÇAPRAZ SORGUDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Taner Ç.'nin, ilk ifadesinde, Muzaffer Oğan'ı evini bastığı için kendisinin öldürdüğünü öne sürdü. Ahmet A.’yı da sorgulayan polis, ifadelerde çelişki olduğunu fark etmesi üzerine Taner Ç.’yi çapraz sorguya aldı. Sorguda, Taner Ç.’nin her şeyi itiraf ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet A. ile Taner Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Erdal A., Fikret A., Bahri A., İsmail A., Volkan A., Cumali Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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