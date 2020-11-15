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Arkadaşlarıyla alkol alırken çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü 

Karaman'da Bekir Erdoğan (26) birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayın ardından evden kaçan arkadaşları C.D. ve R.T.'yi gözaltına alırken, C.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.  
Arkadaşlarıyla alkol alırken çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü 

Olay, saat 19.30 sıralarında Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Bekir Erdoğan'ın arkadaşları C.D., R.T. ve C.T. ile birlikte içki içerken, iddiaya gödre alarında tartışma çıktı.yaşanan kavganın ve bağırışmaların ardından evden 3 kişinin uzaklaştığı görüldü. Gürültü üzerine komşuları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, Bekir Erdoğan'ı, göğsünden bıçaklanmış halde buldu. Kanlar içindeki Erdoğan, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Erdoğan, cansız bedeni otopsi yapılmak için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Evin çevresindeki güvenlik ve mobese kamera kayıtlarını inceleyen polis, Erdoğan'ın birlikte alkol aldığı ve olayın ardından evden kaçan arkadaşlarının C.D., R.T. ve C.T. olduğunu belirledi. Polis,  C.D. ve R.T.'yi kısa sürede yakaladı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildiği şüphelilerden C.D.'nin aşırı derecede alkollü, kıyafetleri kanlı ve ayakkabılarının olmadığı görüldü. Şüphelilerden C.T.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.   

Kaynak: Haber Kaynağı
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