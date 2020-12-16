Arkadaşlarıyla ava giden genç fenalaşıp, öldü

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, arkadaşlarıyla avlanmak üzere dağlık bölgeye giden Sadık Karıncalı (19), fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Yalvaç’a bağlı Yarıkkaya köyünde oturan Sadık Karıncalı, iddiaya göre arkadaşları ile avlanmak üzere köyden saat 11.00 sıralarında ayrıldı. Sadık Karıncalı, köyün ormanlık alanı olan Gökseki mevkisinde aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları, yardıma koştukları gencin nabzının atmadığını fark ederek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sadık Karıncalı’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.