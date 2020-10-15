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Arkadaşlarıyla sahilde otururken denize atladı

Arkadaşlarıyla sahilde otururken denize atladı
Sarıyer'de, arkadaşlarıyla sahil kenarında sohbet ederken denize atlayan Aleyna Özçelik, vatandaşlarca kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince denizden çıkarılan Özçelik, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Emirgan Sahili'nde 22.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki erkek arkadaşıyla birlikte sahil kenarında oturan Aleyna Özçelik, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize atladı. Yüzme bilmediği öğrenilen Özçelik, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Aleyna Özçelik'in su yüzeyinde çırpındığını gören arkadaşları ile o sırada sahilde gezintiye çıkan iki vatandaş denize atladı. Arkadaşları ile vatandaşlar, yükseklik nedeniyle Özçelik'i karaya çıkaramayınca, yüzerek yaklaşık 50 metre uzağa taşıdılar. Aleyna Özçelik, haber verilmesinin ardından olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tekneye çıkarıldı.

Kalbi durmuş olarak tekneye çıkarılan ve sağlık ekiplerinin yaptığı suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürülen Aleyna Özçelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında sahilde gezintiye çıktığını belirten Songül Kazdal, "18 yaşında kız, sevgilisiyle tartışmış. O sırada kendini aşağıya atmış. Önce sevgilisi şaka sanmış. Çevredekiler toplandı; çocuğa 'atlasana kız boğuluyor' dediler. Çocuk da denize atladı. Bayağı sürüklendiler. Kurtaran büyük ihtimalle erkek arkadaşıydı. Kimse cesaret edemez buna, kocaman bir deniz" diye konuştu.

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