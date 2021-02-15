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Arkasında oturan kişiyle trafikte tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsüne ceza

Arkasında oturan kişiyle trafikte tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsüne ceza
Bursa’da, motosikletteki 2 kişinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafik polislerince tespit edilen sürücü F.S.’ye toplam 552 TL ceza kesildi.

​Mudanya karayolunda arkasında oturan kişiyle seyahat eden sürücü, bir ara kullandığı motosikletin ön tekerleğini kaldırdı. Bir süre tek teker üzerinde giden sürücü, başka bir araçta bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, gençlerin tehlikeli yolculuğu büyük tepki topladı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, 16 BTE 13 plakalı motosikletin sürücüsünün F.S. olduğunu belirledi. F.S.’ye, trafik güvenliği ile ilgili kural ve yasaklara uymamak suçundan 132 TL, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçundan 288 TL, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde kişileri korkutmak suçundan 132 TL olmak üzere toplam 552 TL ceza kesildi. Ayrıca psikotekniğe sevk edilen F.S.’nin ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

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