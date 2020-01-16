  • BIST 121.261
  • Altın 294,130
  • Dolar 5,8796
  • Euro 6,5539
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
»

Arkeoloğun ölümünde korkunç iddia!

Gaziantep Müze ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde arkeolog olan Merve Kaçmış (33), pazartesi günü Diyarbakır'da ziyarette ettiği ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın evinde intihar etti.
Arkeoloğun ölümünde korkunç iddia!

Gaziantep Müze ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde arkeolog olarak çalışan Merve Kaçmış, hafta sonunu geçirmek üzere Diyarbakır'da oturan ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi'nde oturduğu evine geldi. Merve Kaçmış, pazartesi günü ağabeyinin oturduğu apartmanın 8'inci katından atlayarak yaşamına son verdi. Merve Kaçmış'ın cenazesi önceki günü yakınlarınca Diyarbakır'da toprağa verildi.

Kardeşinin intiharıyla ilgili açıklamada bulunan Ömer Ozan Kaçmış, Merve'nin intihar etmeden önce mektup yazdığını söyledi. Ağabey Kaçmış, şunları söyledi:

"Kardeşim yaklaşık 2,5 yıldır Gaziantep Zeugma Müzesi'nde çalışmaktaydı. Son 6-7 aydır kardeşim müzede bir zimmet devri olayı yaşadı. Kardeşim intihar etmeden önce hafta sonu buradaydı. Pazartesi sabahı bulunduğumuz binanın en üst katından atlayarak intihar etti. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk savcılığa gerekli yerlere bu konunun hukuk yoluyla takip edeceğiz. Hukuksal anlamda arayışımızı yapacağız ve konuyu takip edeceğiz. Mektup bırakmış, mektubu biz görmedik. Eve gelen olay yeri inceleme ekipleri mektubu almışlar. Mektubun içeriği hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Mektup şu an savcılıkta, inceleniyor. Baskı ve mobbing kardeşimi duygusal yönden çöküntüye soktu ve intihara kadar sürükledi."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gasp ederken canından oldu16 Ocak 2020 Perşembe 07:22
  • AB Libyalıların gelmesinden korkuyor16 Ocak 2020 Perşembe 07:20
  • Türkiye'nin ilk yerli motoru seri üretimde16 Ocak 2020 Perşembe 07:19
  • İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay16 Ocak 2020 Perşembe 07:18
  • Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı16 Ocak 2020 Perşembe 07:17
  • Rusya'da hükümet istifa etti16 Ocak 2020 Perşembe 07:17
  • Atalay Filiz hakkında yeni ceza16 Ocak 2020 Perşembe 07:14
  • TBMM'de 'Vikipedi' tartışması16 Ocak 2020 Perşembe 07:12
  • Suç makinesi çift yakalandı16 Ocak 2020 Perşembe 07:12
  • Rabia Naz davasında yeni gelişme16 Ocak 2020 Perşembe 07:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti