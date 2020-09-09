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Armutlu'da 11 yıl önce küle dönen ormanda 128 bin fidan büyüyor

Yalova'da yangından zarar gören 333,4 hektar alana Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında dikilen fidanlara özenle bakılıyor.
Armutlu'da 11 yıl önce küle dönen ormanda 128 bin fidan büyüyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 11 yıl önce yanan 333,4 hektarlık ormanlık alan, Tarım ve Orman Bakanlığının diktiği fidanlarla yeşermeye başladı.

Hayriye köyü civarında 23 Ağustos 2009'da çıkan orman yangını, Fıstıklı köyü yakınına kadar ilerledi. Ekipler tarafından köylülerin de desteğiyle söndürülen yangın, 333,4 hektar alanı adeta küle çevirdi.

Olaydan bir yıl sonra Tarım ve Orman Bakanlığınca bölgeye 128 bin fıstık çamı ve sahil çamı fidanı dikildi.

Aradan geçen 10 yılda boyları uzayan fidanlar, etrafındaki ormanlık örtüyle yavaş yavaş bütünleşmeye başladı.

Tüm kurumlar seferber oldu
Yalova Orman İşletme Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, AA muhabirine, yangın ve sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yangının Armutlu Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında çıktığını belirten Kalelioğlu, "Hükümetimiz, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla bölgeye yangınla mücadelede kullanılan tüm unsurlar gönderilmiş ve alevler söndürülmüştü. Bir yıl sonra Bakanlığımızın talimatıyla alan temizlenmiş ve çam fidanları dikilmişti. Bu fidanların bakımı her yıl düzenli yapıldı ve yanan saha yeniden orman haline getirildi." dedi.

Yangın sırasında ekiplerin yardımına koşan Hayriye köyü sakinlerinden Abdulkerim Güney de o gün korku dolu saatler yaşadıklarını dile getirdi.

Poyrazın çok sert esmesi nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını anlatan Güney, şöyle konuştu:

"Ekiplerin yoğun çabasıyla 10 saatte yangın kontrol altına alındı fakat 50 yıllık ağaçlar kül oldu. Orman İşletme teşkilatı büyük bir mücadele verdi. Biz ise onlara hortum ve malzeme taşımada yardım ettik. Ağaçların boylu olmasından dolayı devasa bir ateş ortaya çıkmıştı o gün. Dolayısıyla ormandaki canlılar kaçamadı. Maalesef yabani hayat yandı. İnsanlardan, özellikle de piknikçilerden ricamız, yaktıkları mangal ateşini söndürerek ayrılsınlar. Bu doğa, bu ormanlar hepimizin ve bunları korumak hepimizin görevi."

Kaynak: Haber Kaynağı
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