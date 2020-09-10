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Arnavutköy'de 3,9 Milyonluk vurgun son anda önlendi

ARNAVUTKÖY Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekâlet ve kimlikle 3,9 Milyon TL'lik arsa satış işlemi görevlilerin dikkati sayesinde son anda önlendi.
Arnavutköy'de 3,9 Milyonluk vurgun son anda önlendi

Olay, Arnavutköy Tapu Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre Tayakadın'da bulunan bir araziyi satın almak isteyen Arnavutköylü esnaflar, havuz sistemi denilen bir sistemle bir araya geldi. Satın alınmak istenen arsanın sahibi olduğunu söyleyen kişi ile 3,9 Milyon TL'ye anlaşma sağlandı. Tapu işlemleri için Arnavutköy Tapu Müdürlüğü'ne giden alıcı esnaflar, arsanın bedeli olan 3,9 Milyon TL'yi karşı tarafın hesabına yatırdı. İşlemler sırasında satıcı kişinin imzasının, arsanın gerçek sahibinin imzası ile aynı olmadığını fark eden görevli memur durumu polise bildirdi. Tapu Müdürlüğü'ne gelen polisler 1 kişiyi gözaltına aldı. 



Dolandırıldıklarını fark eden esnaflar, bankaya giderek yatırdıkları paraya bloke koydurdu. Paranın büyük bir kısmını kurtaran mağdurlar, dolandırıcılardan şikâyetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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