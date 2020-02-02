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Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi için önlem

Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan bir kişi halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurunca, özel kıyafetli sağlık personellerinin bulunduğu ambulansla başka bir sağlık kuruluna sevk edildi.
Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi için önlem

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan kişi, özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Hastaneye başvuran kişinin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi. 


Edinilen bilgiye göre M. K. isimli Türk gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Bu sırada hastanede ki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü.

Hastaneye başvuran M. K.'nin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

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