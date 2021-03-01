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Arnavutköy'de fabrikada patlama

Arnavutköy'de fabrikada patlama
Arnavutköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada, yağ kazanı patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Arnavutköy Hadımköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada saat 09.15 sıralarında yağ kazanında patlama oldu. Fabrika çalışanları kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine fabrikaya, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Fabrikada yapılan incelemeler devam ediyor.

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