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Arnavutköy'de fotoğraf çekeyim derken definecilerin kazdığı kuyuya düştü

Arnavutköy'de fotoğraf çekeyim derken definecilerin kazdığı kuyuya düştü
Arkadaşları ile doğa fotoğrafı çekmek için Arnavutköy'e gelen Tekin Çetin fotoğraf çekimi sırasında definecilerin kazdığı kuyuya düştü. Çetin'i 10 metre derinliğindeki kuyudan, itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Tekin Çetin ve arkadaşları dün öğleden sonra Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı'na fotoğraf çekmeye gitti. Çetin ve 2 arkadaşı bir süre Sazlıdere Barajı'nın etrafında fotoğraf çekti. Göl kenarında hem yürüyüş yapan hem de fotoğraf çekmeye devam eden Tekin Çetin, göl kenarında definecilerin kazdığı öne sürülen 10 metrelik kuyuya düştü.  Çetin, bağırarak sesini arkadaşlarına duyurdu. Arkadaşlarının Çetin'i kuyudan çıkarmak için yaptıkları çaba sonuç vermeyince itfaiyeye haber verildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tekin Çetin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çetin, daha sonra hazır bulunan ambulansla tedbir amaçlı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken özel arsada açılmış çukurun kapatılması için Arnavutköy Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

SAZLIDERE BARAJININ ETRAFI DEFİNECİ ÇUKURLARI İLE DOLU

Çevrede bulunan taş ocağında çalışan Fergat Aysan, "Ben burada bir olay olduğunu fark ettim. Polis ve itfaiye gelince ben de geldim. Burada önceden çok fazla bunun gibi çukurlar vardı. Define arayanlar çok fazla burayı kazıyorlar. Ondan sonra çekip gidiyorlar. Böyle bir sürü çukur var bu civarda. Bu da onlardan bir tanesi. Galiba arkadaşları ile gelmiş fotoğraf çekilirken düşmüş. Sağlık durumu iyi itfaiye ekipleri kurtardı. Fotoğraf makinesi de çukurun içerisinde kalmış. Buralara hafta sonu piknik yapmaya gelenler çok fazla oluyor. Buraya bir çocuk düşseydi ya da tek birisi düşseydi kimsenin haberi olmazdı" şeklinde konuştu.

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