  • BIST 111.029
  • Altın 380,166
  • Dolar 6,8528
  • Euro 7,6950
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 28 °C
»

Arnavutköy'de karaca heyecanı

Arnavutköy'de dolaşan karaca yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Arnavutköy'de karaca heyecanı

Arnavutköy, Tayakadın'da Faruk Yıldız isimli bir kişi geçtiğimiz günlerde aracıyla giderken, yol kenarında bir karaca gördü. Aracından inen Yıldız karacayı cep telefonuyla kaydetti. Kameraya takılan sevimli hayvan, kendisini görüntüleyenlere baktıktan sonra, ürkek ve hızlı bir şekilde ortadan kayboldu.  Arnavutköy'de yaşayan vatandaşlar ise bölgede karacaları gördüklerini ama son zamanlarda sayılarının azaldığını belirtti.

Tesadüfen yol kenarında karacayı gören ve cep telefonu kamerası ile kaydeden Faruk Yıldız, "Karacayı Tayakadın istikametinde arabayla giderken gördüm. Dikkatimi çekti arabayla durdum. Karaca olduğunu fark ettim. Hayatımda ilk defa canlı olarak gördüm. Bu hayvanların korunmasını istiyorum." dedi.
 

"GÖREN ŞANSLIYMIŞ"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, "İstanbul ve çevresinde karaca popülasyonu var. Trakya, Kocaeli, Adapazarı bölgesinde var, İstanbul'da da görülebilir. Ancak çok korkak hayvanlar. Özellikle ormanlara bırakılan köpekler onları çok rahatsız ediyor. Onların kovalamaları sonucunda trafik kazaları meydana geliyor. Bir yerden düşüp kendilerini yaralayabiliyorlar. İnsanların görmesi hakikaten zor ama mümkündür. Görülebilirler. Diğer hayvanlara hiç benzemiyorlar. Geyik ya da diğer yırtıcılar gibi değiller. En ufak bir gürültüde hemen kaçarlar bu yüzden gözükmesi de zordur. Türlerinde tehlike var. Çünkü çok korkak hayvanlar. Üremeleri de zor. Düşmanları da var. Özellikle köpeklerden korkuyorlar. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü bu konuda üretim için uğraşıyor. Ancak halkın da bunları koruması lazım. Görülmesi nadirdir. Gören şanslıymış" dedi.



"ARABALAR ÇARPIYOR GENELDE. TEK TÜK KALDILAR"

Tayakadın'da 30 yıldır çobanlık yapan Metin Şahin ise "Burada ormanın içinde gördüm. Arabalar çarpıyor genelde. Tek tük kaldılar. Genelde akşamüzeri çıkıyorlar. Su arıyorlar. Köpekler, yaban hayvanları kovalıyor. Atlarken araba çarpıyor. Çok nadir insana görünür. 2-4 metreye kadar sıçrayabilen hayvanlar bunlar. Köpek kovalayınca hızı da alınca atlıyorlar yola. O yüzden de arabalar çarpıyor. Benim 10 metre yanımda su içmişliği bile var. Korkutmadığın sürece kaçmaz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asi Nehri’nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu17 Haziran 2020 Çarşamba 11:05
  • Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'ne maskesiz girişler yasaklandı16 Haziran 2020 Salı 15:03
  • Mezopotamya'nın en eski buğday tohumundan 560 ton rekolte bekleniyor16 Haziran 2020 Salı 12:42
  • Yıllara meydan okuyan ağaçlar tescillenerek koruma altına alındı16 Haziran 2020 Salı 11:50
  • Ankara-Niğde Otoyolu'nun yüzde 85'i tamamlandı16 Haziran 2020 Salı 11:50
  • Kuraklık nedeniyle her yıl 5,2 milyon hektar orman arazisi azalıyor16 Haziran 2020 Salı 11:36
  • Edirne'nin cazibe alanlarından lavanta tarlaları kontrollü ziyarete açıldı16 Haziran 2020 Salı 10:32
  • Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy’un Habertürk’teki kıyafeti15 Haziran 2020 Pazartesi 14:40
  • Kendisini yakalamaya gelen polislere, 'Ayıp size' dedi14 Haziran 2020 Pazar 16:15
  • Balıkesir'de otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 6 ölü14 Haziran 2020 Pazar 15:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti