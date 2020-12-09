  • BIST 1.350
  • Altın 463,312
  • Dolar 7,8245
  • Euro 9,4499
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 4 °C
»

Arnavutköy'de kürtaj yapılan eve baskın

ARNAVUTKÖY'de yasadışı olarak kürtaj yapıldığı iddia edilen bir apartman dairesine baskın yapıldı. Suriye uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı baskında kürtaj işlemlerinde kullanılan çok sayıda malzemenin yanı sıra görüntüleme cihazları ele geçirildi.
Arnavutköy'de kürtaj yapılan eve baskın

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Kıymetli Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katına her gün onlarca Suriye uyruklu kadının giriş çıkış yaptığını fark eden sokak sakinlerinin şikayetleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, savcılığın talimatıyla çatı katındaki daireye baskın düzenledi. Polis ekipleri daire içinde çok sayıda sağlık malzemesi, görüntüleme cihazları ve kürtaj esnasında kullanılan tıbbi cihazlar ele geçirdi. Evde bulunan Suriye uyruklu karı koca ise gözaltına alındı. Oturum izni bulunmayan H.A ve M.A.Ş.'nin sınır dışı edileceği öğrenildi. 

Öte yandan, her gün onlarca kadının binaya giriş yaptığını söyleyen mahalle sakinleri konu ile ilgili defalarca şikayette bulunduklarını ifade ettiler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski eşinin evinin önünde başına ateş etti08 Aralık 2020 Salı 22:23
  • İzmir'de koronavirüs denetimlerinde 581 bin TL ceza kesildi08 Aralık 2020 Salı 22:23
  • Bayramiç'te 'organik' adı altında satılan ürünlere el konuldu08 Aralık 2020 Salı 21:02
  • Kavga ettiği yaşlı adamı, başını taşla ezerek öldürdü08 Aralık 2020 Salı 21:02
  • Bursa'da, cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu08 Aralık 2020 Salı 21:01
  • Bitlis'te 15 kişilik minibüste 53 kaçak göçmen yakalandı08 Aralık 2020 Salı 20:04
  • Eşini bıçakla öldüren şüpheli ormanda yakalandı08 Aralık 2020 Salı 20:03
  • İki aile arasındaki silahlı kavgada 13 gözaltı, 75 kişiye sosyal mesafe cezası08 Aralık 2020 Salı 19:05
  • Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet istemi08 Aralık 2020 Salı 17:15
  • İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti08 Aralık 2020 Salı 11:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti