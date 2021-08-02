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Arnavutköy'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ARNAVUTKÖY'de meydana gelen kazada otomobil ile minibüs çarpıştı. Feci kazada aynı otomobildeki 1'i kadın 2 kişi yaralandı.
Arnavutköy'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 15.30'da Terkos Karaburun Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Karadayı'nın kullandığı 34 BBD 932 plakalı minibüs, hemen arkasından gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen 34 AN 5175 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da metrelerce savruldu. Kazanın hemen ardından minibüsünden inen İbrahim Karadayı, otomobil sürücüsü ve yanındaki kişinin yardımına koştu. Kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulan Karadayı, önce otomobilin elektrik aksamını olası bir patlama yaşanmaması için kesmek istedi. Otomobildeki aküyü söken Karadayı, daha sonra otomobil içinde sıkışan 1'i kadın 2 yaralıya yardım etti. Yaralı 2 kişi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı 2 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, Karaburun yolunda kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte kalan otobüslerdeki yolcular inerek, yürüdü. Jandarma ekiplerinin güvenlik tedbirleri aldığı kaza sonrası hurdaya dönen 2 araç çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü.

Bir otelde bulunan müşterilerini almak üzere seyir halinde olduğunu söyleyen İbrahim Karadayı, "Önümde bir otomobil yavaşlayınca ben de sinyal vererek sollamaya kalkıştım. Aynadan baktığımda arkamda kimse yoktu. Tam sollama yaparken nasıl olduğunu anlayamadığım bir şekilde otomobil yandan bana çarptı. Sinirle araçtan indim ancak baktığımda otomobildeki 2 kişinin yaralı olduğunu gördüm. Araçtan duman çıktığını görünce olası bir patlama olmasın diye akülerini söktüm. Yaralıları itfaiye ekipleriyle çıkardık. Sanırım arkadaşlar tatilciler ve alkollüydüler. Araç içerisinde de zaten alkol şişeleri vardı" iddiasında bulundu.

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