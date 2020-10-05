  • BIST 1.161
  • Altın 477,715
  • Dolar 7,7478
  • Euro 9,1319
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak ağır yaralandı

ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki genç kız, hafriyat kamyonunun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.
Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak ağır yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Habipler-Arnavutköy yolunu Kayabaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayabaşı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki E.Nur Balgün isimli genç kıza seyir halindeki otomobil çarptı. Genç kıza çarpan otomobilin sürücüsü ardına bakmadan kaçtı. Bu sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu yerde yatan genç kızın üzerinden geçti. Genç kızın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar bir yandan durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin arından genç kızı hastaneye götürmek üzere ambulansa aldı. Kazanın gerçekleştiği alanı güvenlik çemberine alan polis ekipleri, genç kızın üzerinden kamyonla geçen sürücü T.K'ın ifadesini aldı. Genç kızın yardımına ilk koşanlardan olan bir vatandaş, genç kıza önce bir otomobilin çarptığını, çarpan otomobil sürücüsünün ardına bakmadan kaçtığını, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan genç kızın üzerinden ise arkadan gelen kamyonun geçtiğini söyledi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küçükçekmece'de 15 katlı binada korkutan yangın05 Ekim 2020 Pazartesi 17:02
  • Korona virüsten ölen Mehmet Yağmur kimdir, kaç yaşında, nereli?05 Ekim 2020 Pazartesi 15:33
  • 'Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu Bahçesi' sonbaharı renklendirdi04 Ekim 2020 Pazar 10:01
  • Köpekten kaçan bisikletli düşüp, başını refüje çarparak öldü03 Ekim 2020 Cumartesi 19:44
  • Şifa deposu alıç üreticisinin yüzünü güldürüyor03 Ekim 2020 Cumartesi 15:16
  • İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın03 Ekim 2020 Cumartesi 15:15
  • Seyir halindeki otomobil alev alev yandı03 Ekim 2020 Cumartesi 15:14
  • Taksi durağının önündeki 2 bin yıllık lahit dikkat çekiyor03 Ekim 2020 Cumartesi 15:08
  • İngiltere'de sabıka kaydı olmayan kişi 300 kez polis tarafından durduruldu03 Ekim 2020 Cumartesi 11:53
  • Hatalı basım 50 lirayı 70 bin TL'den satışa çıkardı03 Ekim 2020 Cumartesi 11:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti