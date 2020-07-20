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Arnavutköy'de saman yüklü kamyon devrildi

ARNAVUTKÖY'de meydana gelen kazada, saman yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arnavutköy'de saman yüklü kamyon devrildi

Kaza, saat 18.00'de Haraççı - Hadımköy yolunun Sazlıbosna mevkiinde meydana geldi. Cevdet Özdemir'in kullandığı saman yüklü 81 AC 157 plakalı kamyon, Hadımköy'den Arnavutköy yönüne doğru seyir halindeyken, Hadımköy yokuşunda aşırı yük nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Üzerindeki samanlarla birlikte devrilen kamyonun sürücü koltuğunda sıkışan Cevdet Özdemir'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü Cevdet Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kaza sonrası yola savrulan samanlar, trafikteki diğer sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbirleri alarak trafiğin kontrollü bir şekilde seyretmesini sağladı. Tarlaya devrilen saman yüklü kamyonun bulunduğu yerden vinçlerle kaldırılacağı öğrenildi.

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