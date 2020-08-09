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Arnavutköy'de terasta mangal yangın çıkardı iddiası

ARANVUTKÖY'de 2 katlı binanın çatı, katı iddiaya göre terasta yakılan mangal nedeniyle alev alev yandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Arnavutköy'de terasta mangal yangın çıkardı iddiası

Yangın, saat 17.30 sıralarında Boğazköy Mahallesi Türksoy Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, binanın çatı katında kalan vatandaşların terasta mangal yaktığı sırada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatı katına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan çatı katına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında hasar meydana geldi. Yangın anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

"2 DAKİKA DA YANDI" 

Mahalle sakini Mahmut Bıyıklı, "Suriyeliler kalıyor burada. Mangal yakmışlar yukarıda. Kıvılcım sıçradıktan 2 dakika sonra çatı katı tutuşup yandı. İtfaiyeye haber verdik, gelip söndürdüler. Can kaybı ve yaralı yok" dedi.

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