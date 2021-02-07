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Arnavutköy'de trafik magandası kamerada

Arnavutköy'de trafik magandası kamerada
Arnavutköy'de, ara sokakta 'drift' yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü, o anları bir arkadaşının cep telefonuna saniye saniye kaydettirdi.

Merkez Mahallesi Karatay Sokağa gelen 34 SBA 73 plakalı modifiyeli otomobilin sürücüsünün, trafiği tehlikeye attığı anlar arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçların yoğun şekilde park ettiği sokağa hızla gelen sürücü, daha sonra drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Yaşanılanları ise sürücünün arkadaşı cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

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