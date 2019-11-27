Arnavutluk depreminde ölü sayısı 20’ye yükseldi

Arnavutluk’ta Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yıkıma neden olan depremde enkaz altından cansız bedenine ulaşılan kişi sayısının 20’ye yükseldiği belirtildi.