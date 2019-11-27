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Arnavutluk'taki deprem anı böyle görüntülendi

Arnavutluk'taki deprem anı böyle görüntülendi
Arnavutluk’ta yaşanan 6,4 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
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