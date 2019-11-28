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Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 31'e çıktı

Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.
Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 31'e çıktı

Arnavutluk'un Dıraç şehrinde başta Türk arama kurtarma ekipleri olmak üzere diğer ülkelerden gelen ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dıraç şehrine bağlı Thumane ilçesinde meydana gelen depremde ölü sayısının 31'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 12'sinin Dıraç, 15'inin Akçahisar (Kruje), birinin de 1 Leş (Lezha) şehirlerinden olduğu aktarıldı. 2'sinin nereden olduğunun belirlenemediği belirtildi.

Ayrıca Thumane ve Dıraç ile çevresindeki köylerde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Koruma Bakanlığı depremde 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, dün saat 03.55'te meydana gelen ana depremin ardından aralarında 5 büyüklüğünde olmak üzere 524 artçı sarsıntının meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine durdurulduğu kaydedildi.

Bu arada, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, deprem nedeniyle ulusal yas ilan ederken, depremden etkilenen Tiran ve Dıraç’ta 30 günlük olağanüstü hal ilan edileceği duyuruldu.

AFAD: Arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürüyor

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü olan Dıraç'ın Thumane ilçesinde çalışmalarına devam eden ekipte yer alan 15 AFAD arama kurtarma uzmanı, enkaz altında halen sağ insanların olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor. 

Deprem sonrası yaraların sarılmaya çalışıldığı bölgeye giden koordinasyon ekibinde yer alan Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi de depremzedelere tıbbi destek verirken, Türk Kızılayı ve AFAD İnsani Yardım Ekibi, aile çadırları kurarak acil insani ihtiyaçları karşılıyor.

Arnavutluk'un yardım çağrısı yapması sonrası 27 kişilik arama kurtarma, sağlık, insani yardım ve medya ekibi bölgeye ulaştı. Depremzedelerin barınma, ısınma ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlanan 120 çadır, 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen seti taşıyan insani yardım tırları da hemen yola çıktı.

Depremden etkilenen 23 Türk vatandaşı bölgeden tahliye edilirken, enkazdan yaralı çıkan Türk vatandaşları ise Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İzmir'e getirilerek hastaneye sevk edildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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