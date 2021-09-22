Arsa fiyatları bir yılda yüzde 85 arttı!

İnşaat malzeme fiyatlarındaki artışa paralel olarak konut fiyatlarının da artacağını belirten sektör temsilcileri, toplam maliyet içinde en yüksek kalemin arsa payı olduğuna dikkat çekti. İstanbul’da arsa fiyatları 1 yılda yüzde 85 arttı

Konut fiyatlarında son bir yılda yaşanan büyük artış ülke gündemine damga vurdu. Özellikle son bir yılda fiyatlarda yaşanan ortalama yüzde 51'lik artış, gözleri bu sektöre çevirdi. Konut üreticileri artan maliyetlere dikkat çekerken, vatandaşlar fiyatların yeniden alınabilir seviyelere inmesini bekliyor. Ancak konut maliyetini oluşturan ana kalemlerin çoğunda yıllık fiyat artışları enflasyonun ve endeks artışının üzerinde seyrediyor. Bir evin maliyetini oluşturan ana kalemleri arsa, işçilik, çimento, demir-çelik, seramik kaplama malzemeleri, mermer, boya, alçı, plastik doğrama, ahşap inşaat gereçleri ve camdan oluşturuyor. Bu maliyetler arasında özellikle büyükşehirlerde en büyük payı arsa alıyor. Türkiye'de arsa maliyetinin toplam konut maliyeti içindeki payı yüzde 50'lere, hatta bazı bölgelerde yüzde 80'lere kadar çıkıyor.

FİYATLAR ARTACAK

Son dönemde inşaat malzeme fiyatlarındaki artışa paralel olarak konut fiyatlarının da artacağını belirten sektör temsilcileri, toplam gayrimenkul geliştirme maliyetleri içinde en yüksek olanının arsa payı olduğuna dikkat çekiyor. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Malzeme fiyatlarında artış söz konusu. Oysa sektör olarak konut üretiminin sürdürülmesi için öngörülebilirliğe ihtiyacımız var. Görünen o ki, önümüzdeki dönemde sektör oyuncularının maliyet artışını fiyatlara yansıtmaları beklenenin üzerinde olacaktır. Bu nedenle serbest piyasa koşulları içinde bu konuda yapılacak daha sıkı bir regülasyonu önemli buluyoruz" dedi.

ARSA PAYI % 80'E ÇIKIYOR

Mehmet Kalyoncu, şunları kaydetti: "Konutta fiyat sürdürülebilirliği için esas önemli konu, toplam geliştirme maliyeti içerisinde arsa maliyetinin payı. Malzeme fiyatlarında artış dönemsel olabilir. Erişilebilir konutu konuşacaksak arsa maliyetlerinin olağanüstü yüksekliğini konuşmamız lazım. Özellikle ülkemizde ortalama yüzde 50-60 civarında olan arsa payı, dünya ortalamasının çok çok üstünde. Hatta Bağdat Caddesi'nde bu oran yüzde 70-80'leri buluyor."

FİYATLAR SPEKÜLATİF ŞEKİLDE YÜKSELDİ

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut üretiminin ana girdisi olan arsa fiyatlarının son bir yılda spekülatif bir şekilde yaklaşık yüzde 85 oranında artış gösterdiğini söyledi.

Nazmi Durbakayım, "Yüksek arsa fiyatları, çimento ve demir gibi maliyetleri yüzde 100'ün üzerinde artan inşaat malzemeleriyle birlikte düşünüldüğünde yeni konut fiyatları erişilebilir seviyeden iyice uzaklaştı. Yükselen konut fiyatları ile zirve yapan orta gelir grubuna ait konut talebinin örtüşmemesi, söz konusu konut grubundaki arzının yavaşlamasına neden oldu. Kısırdöngüne dönüşen bu durum, fiyatların sürekli artış göstermesine uygun bir zemin hazırladı" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA ARSA FIYATI 1 YILDA % 85 ARTTI

Uzun vadede kâr ettiren taşınmazların başında arsa yatırımları geliyor. Ancak, konut üretim maliyetinde döviz kurundaki artışın inşaat malzemelerinin fiyatlarında artışa sebep olmasının yanı sıra, arsa fiyatlarındaki yükseliş de dikkat çekiyor. Gayrimenkul değerleme platformunun güncel verilerine göre, arsa fiyatları son bir yılda İstanbul'da ortalama yüzde 85, Ankara'da yüzde 47, İzmir'de yüzde 74, Bursa'da yüzde 34 ve Antalya'da yüzde 120 artış gösterdi. İstanbul'da ortalama arsa metrekare satış fiyatı bin 542 TL, Ankara'da bin 452 TL, İzmir'de bin 349 TL, Bursa'da 946 TL, Antalya'da ise bin 34 TL seviyelerinde seyrediyor.