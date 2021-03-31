  • BIST 1.392
  • Altın 452,807
  • Dolar 8,2475
  • Euro 9,6912
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

'Arsa mirası' nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, akrabalar arasında 'arsa mirası' anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı, av tüfeğiyle vurulan Sait Tülüoğlu (79), yaşamını yitirdi.
'Arsa mirası' nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü

Olay, saat 17.00 sıralarında Demirli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mehmet K. (37), iddiaya göre arsa mirası nedeniyle bir süredir anlaşmazlık yaşadığı akrabası Sait Tülüoğlu'nun yaşadığı eve gitti. Evin bahçesinde ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet K., yanında getirdiği av tüfeği ile Sait Tülüoğlu'na ateş etti. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde göğsüne saçmaların isabet ettiği Tülüoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli Mehmet K. ise suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Savcının incelemesinin ardından Tülüoğlu'nun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Arsa mirası' nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü31 Mart 2021 Çarşamba 19:36
  • AYM, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemini reddetti31 Mart 2021 Çarşamba 12:57
  • Evinde nargile tütünü imal ederken yakalandı30 Mart 2021 Salı 21:50
  • Otomobilinde 875 adet uyuşturucu hap ile yakalanıp tutuklandı30 Mart 2021 Salı 19:55
  • İki arkadaşın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı30 Mart 2021 Salı 18:57
  • Eskişehir’de kaçak sigara ve tütün operasyonu30 Mart 2021 Salı 17:59
  • Depresyon tedavisi gören kadın 6'ncı kattan atladı30 Mart 2021 Salı 17:58
  • Taksim Gezi Parkı'nda bankta unutulan çanta polisi harekete geçirdi30 Mart 2021 Salı 17:57
  • Cumhurbaşkanı’na hakaretten mahkum olan Nilüfer Aydan takma adlı oyuncu Aydan Canbula ne demişti, kimdir, nereli?30 Mart 2021 Salı 13:15
  • Taksim'de cebindeki telefonu çalarken yakaladığını iddia ettiği kişiyle kavgaya tutuştu29 Mart 2021 Pazartesi 21:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti