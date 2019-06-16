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Arsenal, Mesut Özil'i gönderiyor

Arsenal, yeni sezonda Mesut Özil'i kadroda düşünmüyor.
Arsenal, Mesut Özil'i gönderiyor

Arsenal menajeri Unai Emery'nin istediği verimi alamadığı ve teklif olması durumunda "değerlendirilin" şeklinde rapor sunduğu Mesut Özil için günün en iddialı haberlerinden biri İngiliz basınından geldi.

Mesut Özil'in bu sezonki performansıyla Arsenal taraftarını hayal kırıklığına uğrattığını sütunlarına taşıyan İngilizler, Özil'in maliyet ve fayda analizi yapıldığı zaman Arsenal için beklentilerin çok altında olduğunu ve Arsenal yönetiminin de Özil için tüm transfer opsiyonlarını değerlendirme kararı aldığını vurguladı.

FİYAT PERFORMANS OLARAK YETERSİZ

Haberin detayında, "Arsenal, Emery ile beraber küllerinden doğmayı umut ederken, yüksek maliyetli Özil'in performansı hayal kırıklığı yarattı. Arsenal, Özil'in fiyat/kalite değerlendirmesini yaptığı zaman istediği sonucu alamıyor ve Emery de Özil'in takımdan ayrılmasına engel olmuyor" denildi.

Haberde ayrıca, Mesut Özil'in yılda 20 milyon euro (haftada 390 bin euro) almasına rağmen 6 gol, 3 asistlik performansıyla yüklü maliyetin karşılığını veremediği yazıldı.

FENERBAHÇELİLERİN MESUT AŞKI BİTMİYOR

Öte yandan yıllardır Mesut'u Fenerbahçe'de görmek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcuya yine photoshop'la forma giydirdi.

Yılda 20 milyon euro kazanan Mesut'un bu mali şartlarda çubuklu formayı giymesi imkansız gözüküyor.

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