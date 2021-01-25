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Arsenal'den Mesut Özil'e teşekkür

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'e teşekkür ederek, "Mesut Özil, Federasyon Kupası finalinde üç galibiyet de dahil olmak üzere birçok harika anın kalbindeydi. Bu başarılar her zaman tarihimizin bir parçası olacak" dedi.
Arsenal'den Mesut Özil'e teşekkür

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil'e teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen teknik direktör Mikel Arteta, 32 yaşındaki futbolcunun Londra ekibindeki başarılarının tartışılmaz olduğunu ifade etti.

Türk asıllı Alman futbolcuyla birlikte oynamanın ve sonrasında ona teknik direktörlük yapmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten İspanyol çalıştırıcı, "Arsenal forması giydiği dönemde vizyonu ve yaratıcılığı ile birçok hedefe yol açtı. Federasyon Kupası finalinde üç galibiyet de dahil olmak üzere birçok harika anın kalbindeydi. Bu başarılar her zaman tarihimizin bir parçası olacak. Mesut'a teşekkür ediyoruz ve Fenerbahçe'de başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik sorumlu Edu Gaspar ise yıldız futbolcunun Arsenal formasıyla 250'den fazla maça çıktığını hatırlatarak, Federasyon Kupası'nda 3 final galibiyetinin yanı sıra 2013'ten bu yana taraftarlara ve kulüptekilere çok güzel anlar yaşattığını kaydetti.

Son dönemdeki görüşmeler sırasında Mesut'a ve ekibine profesyonellikleri için teşekkür eden Edu, deneyimli futbolcuya ve ailesine bundan sonraki dönemde sağlık, başarı ve mutluluk diledi.

"Muhteşem yolculuk için kulübe teşekkür ederim"
Mesut Özil de Arsenal'de forma giydiği dönemde takımın ve taraftarların kendisine verdiği desteğe her zaman minnettar olacağını belirterek, "7,5 yıldaki muhteşem yolculuk için kulübe teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Arsenal'in yıllar süren kupa hasretine son verdiklerini anımsatan Mesut Özil, "Ömür boyu sürecek anılarımız oldu. Arsenal taraftarları sonsuza kadar kalbimde kalacak. Profesyonel bir çözüm bulmamıza yardımcı olduğu için Edu Gaspar'a teşekkür ederim. Arsenal'i ait olduğu yere, zirveye geri getirme çalışmalarında kulüpteki herkese başarılar dilerim." görüşlerini paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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