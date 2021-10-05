Arslan, "Amacımız Gençleri Dahil Etmek

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, gençlerin sendikal mücadeleye dahil edilmesi için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

Arslan, “Gençlerimizin kendilerini daha güçlü hissedecekleri alanlarda onlara yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz. Amacımız gençleri sendikal mücadeleye dahil etmek” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikanın gençlerle ilgili çok önemli kararlar aldığını belirterek, gençlerin sendikal mücadeledeki önemine değindi. Arslan, “HAK-İŞ olarak, gençlerimizin sendikal mücadeleye dahil edilmesini amaçlıyoruz. Gençlerimizin kendilerini daha güçlü hissedecekleri alanlarda onlara yeni ufuklar açmak, yeni bilgilerle güçlendirmek ve bu bilgileri kullanabilecek olgunluğa eriştirebilmeyi sağlamayı hedefliyoruz” dedi

“PROJE YAPMAK KONUSUNDA İDDİALI BİR ÖRGÜTÜZ”

HAK-İŞ’in koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği'nin Erasmus programı kapsamında, yürütülmekte olan "Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi” projesini eğitim programına katılan Arslan, düzenlenen programının açılışında yaptığı konuşmada, genç kadın emekçilere yönelik yürütülen projeler ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arslan, “HAK-İŞ olarak proje yapmak konusunda iddialı bir örgütüz. HAK-İŞ, gerek AB fonlarından, gerek ülkemizde Ulusal Ajans başta olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve çeşitli kurumlardan proje karşılığı destek alan ve bugüne kadar yaptığı faaliyetlerle Türkiye’de ve uluslararası arenada en önde yer alan bir konfederasyondur. 100’ün üzerinde projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırmış bir konfederasyon olarak, her projemizin sürdürülebilir olması bizim açımızdan çok kıymetli” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK”

Arslan, bugünü ve geleceği planlamak üzere HAK-İŞ Genel Kurullarında gençlikle ilgili çok önemli kararlar alındığını belirterek, “Bu kararlar aslında bizim 2019-2023 yılı faaliyet planlarımızı ve hedeflerimizi ortaya koymuştur. HAK-İŞ olarak, gençlerimizin sendikal mücadeleye dahil edilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca HAK-İŞ olarak, gençlerimizin kendilerini daha güçlü hissedecekleri alanlarda onlara yeni ufuklar açmak, yeni bilgilerle güçlendirmek ve bu bilgileri kullanabilecek olgunluğa eriştirebilmeyi sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

“KLASİK SENDİKAL ANLAYIŞ SON BULDU”

Türkiye’de olduğu gibi bütün dünyada sendikal hareketin 19 ve 20’nci yüzyıl klasik anlayışını büyük ölçüde terk ettiğini belirten Arslan, “21’nci yüzyılı anlamamız, var olmamız ve bu yüzyılda kendimizi etkin, güçlü bir hale getirmemiz gerekiyor. Bütün ezberlerimizi, tarihsel olarak bize öğretilen sendikal yaklaşımları, yeniden gözden geçirmek zorundayız. İşte HAK-İŞ tam da bunu yapıyor” şeklinde konuştu.

“MECBURİYETİMİZ VAR”

Sendikal mücadeleyi işçilerle birlikte yapılan mücadelenin ötesine taşıyan bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Arslan, “Sendikal mücadele yapan sendikacıların eğitilmesinden, yeni bilgilerle güçlendirilmesinden başlayarak, sendikacıların geleceği doğru okuyarak, doğru hedefler etrafında toplanıp, geleceğimizi birlikte inşa etmek gibi bir mecburiyetimiz var. Genç kadın ve erkek sendikacıların, çalışanların bu konuda yeni bir kısım yaklaşımlara, bilgilere ihtiyacımız var” dedi.

“DAYANIŞMA GEREKTİRİYOR”

Genç sendikacıların yeni hedefleri ve beklentileri olduğuna dikkat çeken Arslan, “Onların bizim baktığımız pencereden bakmadıklarının farkındayız ama aynı zamanda bizler birlikte bir mücadeleyi başarmak zorundayız. Sendikal mücadele kollektif bir aklı ve dayanışmayı gerektiriyor. Bize düşen konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızda genç kardeşlerimizin sendikal mücadeleye dahil edilmesi ve özellikle kadın çalışanların sendikal mücadelede daha etkin yer almasını sağlamaktır” diye konuştu.

“BİRÇOK PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRDİK”

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nda sadece gençlik projelerinin gerçekleştirmediğini, pandemi döneminde uluslararası alanda birçok projeyi gerçekleştiren ender kuruluşlardan biri olduğuna dikkat çekti. Arslan, pandeminin bütün dünyayı etkisi altına alarak çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını hatırlatarak, “Bu salgının en büyük mağdurları da ne yazık ki çalışanlarımız oldu. HAK-İŞ olarak, ITUC’un yapmış olduğu bir araştırmada dünyada yaklaşık 200 milyon işçinin işini ve aşını kaybedeceği açıklamaları karşısında, bizim de bir takım korkularımız ve endişelerimiz vardı. Ne yazık ki pek çok ülkede bu başımıza geldi” şeklinde konuştu.

“ORTAK HEDEFLER ORTAYA KOYDUK”

Arslan, Türkiye’de pandeminin en sıcak dönemlerinde, hükümet, konfederasyonlar ve işverenlerin birlikte ortak bir dizi hedefler ortaya koyduklarına dikkat çekerek, “Pandemi süresi içerisinde işten çıkarılmanın yasaklanması, kısa çalışmadan yararlanamayanlar için ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğinin geniş kitlelerin yararlanabilmesi gibi konularda çalışmalar yürüttük. Bunlar sorunların çözümüne yetmedi ama çalışma hayatına ciddi şekilde nefes aldırdı. Türkiye’de pandeminin en ağır hissedildiği dönemlerde mümkün olduğu kadar çalışanların en az zararla bu süreci atlatmalarına önemli katkı sağladık ve bunu büyük bir ölçüde başardık. Binlerce yurttaşımızı ve çalışanlarımızı kaybettik, halen pandeminin ateşini söndüremedik ama bir taraftan da bu ateşin sönmesi için çabalarımızı da eksik etmiyoruz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA