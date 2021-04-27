Arslanhane Camii UNESCO yolunda

Ankara'nın simgelerinden tarihi Arslanhane Camii, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine aday oldu.

Altındağ'daki en önemli tarihi eserlerden biri olan Arslanhane Camii, dünyaya açılıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Arslanhane Camii'nin UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aday olduğunu duyurdu. Bu haberi büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyleyen Başkan Balcı "13'üncü yüzyılda Ankara Kalesi'nde inşa edilen Arslanhane Camii, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aday oldu. Altındağ'daki tarihi camimizin, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yoğun çabaları ile bu listede yerini alacağına inanıyoruz" dedi.

"DEĞERİNİ DÜNYA DA TANIYACAK"

Camiinin çok önemli bir tarihi miras olduğunu vurgulayan Başkan Balcı "Arslanhane Camii veya bilinen bir diğer adıyla Ahi Şerafeddin Camii, Altındağ'ın en eski ve en önemli yapılarından birisi... Ankara Kalesi'nin güney tarafında yer alıyor. Hangi tarihte ve kimin adına yaptırıldığı bilinmese de, camiinin yan kısmında bulunan Ahi Şerafeddin Türbesi'nin dış duvarında bulunan aslan heykelinden dolayı bu isimle anılıyor. Dışının sadeliği, içinin süslü ve güzel tasarımı gerçekten görenleri hayran bırakıyor. Ahşap sütunlarının her biri sanat eseri... Altındağ'da bulunmasından gurur duyduğumuz, çok değer verdiğimiz bir kültür mirası... Tüm dünyanın tanıyacak olmasından ve hak ettiği değeri dünya çapında da görecek olmasından dolayı çok memnunuz. " ifadelerini kullandı.