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Art arda iki aracın kayarak kalabalığa daldığı anlar kamerada

Samsun'da, kar nedeniye kayganlaşan yolda takla atan aracı fark eden 4'ü çocuk 6 kişinin kaçıştığı anlar büyük panik yaşattı.
Art arda iki aracın kayarak kalabalığa daldığı anlar kamerada

Samsun'da, kar nedeniye kayganlaşan yolda takla atan aracı fark eden 4'ü çocuk 6 kişinin kaçıştığı anlar büyük panik yaşattı. Olaydan saniyeler sonra başka bir aracın da kayarak kalabalığa daldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Faciadan dönülen olayda büyük şans eseri yaralanan olmadı. 

Olay, dün 23.00 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonundan kar yağışını çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına, Nişantaşı Caddesi'nde seyir halinde olan bir aracın takla attığı anlar yansıdı. Kaza sırasında yol kenarında karla oynayan 4'ü çocuk 6 kişi ise, takla atan aracı fark ederek kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, takla atan araç sürücüsüne yardım etmek için yanına giden vatandaşlar ikinci şoku yaşadı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden ikinci bir araç sürücüsü kalabalığın içine daldı. Büyük bir faciadan dönülen olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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