Artık ambalajlı olarak satılabilecek

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Odası Başkanı Mehmet Polat, pazar yerlerinde satışı yasaklanan yufka ve yufka mamullerinin, girişimleri neticesinde artık ambalajlı olarak satılabileceğinin müjdesini verdi.

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat, pandemiyle mücadele kapsamında pazar yerlerinde yufka ve mamullerinin açık ya da ambalajlı satışının yasaklanmasının ardından sorunun çözümü noktasında takipçisi olduklarını, ciddi adımlar atarak yoğun çaba gösterdiklerini ve ısrarlı girişimleri neticesinde pazarda yufka ve mamullerinin satışına onay çıktığını kaydetti.

GEÇTİĞİMİZ AY YASAKLANMIŞTI

Oda Başkanı Polat, “Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 30 Kasım 2020 tarihli; pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajlı veya ambalajsız her türlü ekmek, ekmek çeşitleri, yufka, bazlama, gözleme, simit, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık ürünlerinin satışının yapılamayacağına ilişkin tebliğinin ardından yufka ve mamullerini pazar yerlerinde ambalajlı olarak satışını yapan esnafımız, çalışanlarımız ve bizlerden alıp satan pazarcı esnafımız olumsuz etkilenmişti.”

15 GÜNDE SORUN ÇÖZÜLDÜ

“Esnafımızın büyük ekonomik kayıplar yaşadığı pandemi döneminde bir de pazar yerlerinde yufkacılarımızın tezgahlarının boş kaldığını, satış yapamamaktan dolayı esnafımızın iyice darboğaza girdiğini, mağduriyetinin giderilmesi ve ambalajlı satışların tekrar serbest bırakılarak sorunumuzun çözümü noktasında yardımlarını beklediğimizi şifahen de ilettiğimiz Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne mağduriyetimizi anlatan bir yazı gönderdik. Görüşmelerimizin ve ilgili yazılarımızın ardından yaklaşık 15 gün sonra sorunumuz çözüldü” ifadelerini kullandı.

AMBALAJ ŞARTI KOŞULDU

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 16 Aralık 2020 tarihli; 'İlgili mevzuatta belirlenen hijyen kurallarına uygun olarak pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajlı olmak kaydıyla ekmek, ekmek çeşitleri, yufka, bazlama, gözleme, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık ürünlerinin satışının yapılması uygun görülmüştür.' tebliği yayınlayarak pazar yerlerinde yufka ve mamullerinin satışına onay verildi.

MAĞDURİYETLER GİDERİLDİ

Polat, sözlerini şöyle sürdürdü, “Yufkacı esnafımız artık pazarda satışını sürdürebilir, müşterilerimiz de gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler. Mağduriyetimizin çözülmesi noktasında bizlere yardım eden, destekte bulunan tüm Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz. Yasaklama süreci 81 ilimizi de ilgilendirdiği için o illerde ilgili oda başkanlarımız, meslektaşlarımız da sorunun çözülmesi noktasında gayret gösterdi. Sorunun çözülmesi noktasında çaba sarf eden ve bu doğrultuda yorulan tüm meslektaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Esnafımız için pazarlarda serbestlik sağlayan yeni tebliğ hayırlı olsun. Tüm meslektaşlarıma helalinden bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA