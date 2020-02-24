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Artık, Kale Daha Güvenli

Büyükşehir Belediyesi Ankara Kalesi surlarına olası kazaları önlemek için korkuluk taktı. Güvenlik amaçlı yapılan korkuluklar tarihi yapıya uygun olarak yerleştirildi.
Artık, Kale Daha Güvenli

Büyükşehir Belediyesi Asırlık Ankara Kalesi’nde Zindan Kale Burçları’nda korkuluk imalatı ve uyarı tabelası montaj çalışmalarını tamamlandı. Güvenlik amaçlı yapılan korkuluklar kalenin silüetini bozmadan ve tarihi dokuya uygun olarak yerleştirildi. 

GÜVENLİK TAMAM

Ankara Büyükşehir Belediyesi, asırlık tarihi Ankara Kalesi’nde korkuluk ve uyarı tabelası montaj çalışmalarını tamamlandı. Yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini önceleyen Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi surlarındaki düşme tehlikesine karşı önlem amaçlı korkuluk imalatı projesini kısa sürede hayata geçirdi.

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UYARI LEVHALARI TAKILDI

Projeye uygun olarak çalışma yürüten ekipler, Zindan Kale Burçları’nın duvarlarına 1,2-1,6 metre yüksekliğinde, 81,5 metre uzunluğunda korkuluk montajı gerçekleştirdi. Ankara Kalesi’nin siluetini bozmadan montajı yapılan korkuluklara Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan uyarı levhaları da yerleştirildi.

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81 METRE KORKULUK YAPILDI

Uzun yıllardır gündemde olan ve bir türlü takılamayan korkuluklar, kaleyi ziyaret eden ziyaretçilere rahat bir nefes aldırdı. Olası bir kazada, onlarca metre yükseklikten düşme tehlikesi bulunan kale artık daha güvenli bir hale getirildi. Kalenin korkuluk takılmayan üst kısımlarına ise giriş ve çıkış yasaklandı.

Emrah ÖZCAN - İLKSAYFA

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