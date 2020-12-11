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Artvin'de 116 yaşındaki kadın, Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu

Artvin'de 116 yaşındaki Fatma Akyüz, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu.
Artvin'de 116 yaşındaki kadın, Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu

 Artvin Merkeze bağlı Dokuzoğul köyünde yaşayan Akyüz, bir süre önce rahatsızlandı. Çocukları tarafından Artvin Devlet Hastanesine getirilen Akyüz'e, Kovid-19 teşhisi konuldu.

Tedbir amaçlı bir gün hastanede gözetim altına tutulan Akyüz'ün tedavisine daha sonra evinde devam edildi. Akyüz, tedavisinin tamamlanmasının ardından eski sağlığına kavuştu.

Akyüz, kızı Şengül Atun'un Çarşı Mahallesi'ndeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre Bursa'daki çocuklarının yanında kaldığını, oradan köyüne döndükten sonra da rahatsızlandığını söyledi.

Şikayetleri artınca hastaneye gittiğini anlatan Akyüz, "Bir gün hastanede tedavi gördüm. Hastanede kalamadım, eve gitmek istedim. Evde çocuklarım bana baktı, çok şükür iyileştim." dedi.

Akyüz, hastalık sürecinde çok iştahsız olduğunu vurgulayarak, "Soğan, turşu, marul gibi yiyeceklerle beslendim. Çok ağrı çekmedim, çok ağrım olsaydı dayanamazdım. Şimdi çok şükür kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Bana bakan çocuklarımdan Allah razı olsun." dedi.

Fatma Akyüz'ün kızı Şengül Atun ise annesinin hastalığı yenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Annesinde sadece öksürüğün geçmediğini dile getiren Atun, "Kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Annem 116 yaşında, 11 çocuğu, 31 torunu, 38 de torununun çocuğu var. Annem 116 yaşında koronavirüs hastalığına yakalandı. Annem bu hastalıktan Allah'ın izniyle kurtuldu." ifadelerini kullandı.

Atun, hastalıkla mücadele eden herkese şifa dileyerek, "Kurallara uyalım, temizliğe dikkat edelim, maske takalım, bu illetten hep birlikte kurtulalım." dedi.

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