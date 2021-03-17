Artvin'de bir köyde çok sayıda eve sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki çok sayıda eve sıçrayan yangına, Orman İşletme Şefliği ile Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve çok sayıda eve sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Dereiçi köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki çok sayıda eve sıçrayan yangına, Orman İşletme Şefliği ile Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Öte yandan, çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yusufeli ilçesine bağlı 170 haneli Dereiçi köyünde bir evde başlayan yangının diğer evlere sıçradığını belirterek, "Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.