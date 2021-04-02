  • BIST 1.427
  • Altın 449,711
  • Dolar 8,0739
  • Euro 9,5083
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 4 °C
» »

Artvin’de yangında 7 ev alevlere teslim oldu

Artvin’de yangında 7 ev alevlere teslim oldu
Artvin’in merkeze bağlı Ortaköy köyünde çıkan yangında, 7 ev, 3 samanlık ve 8 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ortaköy köyünde bir evde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evi saran alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede bitişikteki diğer evlere sıçradı. Yangına, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. 

Yangında, 7 ev, 3 samanlık ve 8 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

'YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI'

Evi yanan Bircan Sağlam, yangının elektrik kontağından çıktığını öne sürdü. Sağlam, "Elektrik kontağından yangın çıktı. Biz önce fark etmedik. Dışarı çıkınca evin arkasının yandığını gördük. Alevler sonra bir anda büyüdü her yeri sardı” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ankara TEM'de kaza: 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Ankara TEM'de kaza: 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kumar baskınında kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
Kumar baskınında kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
Atatürk heykeline saldıran kişinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Atatürk heykeline saldıran kişinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 6. yılında İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen törenle anıldı
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 6. yılında İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen törenle anıldı
Park halindeki otomobil alev aldı, 2 kişi sona anda kurtuldu
Park halindeki otomobil alev aldı, 2 kişi sona anda kurtuldu
Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
Son Eklenen Videolar
Kayseri'de ışık hüzmesi heyecan yarattı!
Kayseri'de ışık hüzmesi heyecan yarattı!
5 kişilik araçta 15 sığınmacı yakalandı
5 kişilik araçta 15 sığınmacı yakalandı
Bakan Varank: Türkiye Grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor
Bakan Varank: Türkiye Grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor
Covid hastası kadın, kaçırıldığını sanınca zor anlar yaşattı
Covid hastası kadın, kaçırıldığını sanınca zor anlar yaşattı
Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı, Başakşehir'deki modern çarşıya taşınmaya hazırlanıyor
Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı, Başakşehir'deki modern çarşıya taşınmaya hazırlanıyor
Sahibi tedavi gören 'Pamuk' köpek, 14 gün hastane kapısında bekledi
Sahibi tedavi gören 'Pamuk' köpek, 14 gün hastane kapısında bekledi
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti